В Пензенской области активизируют работу по ликвидации мест концентрации ДТП Общество

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал активизировать работу по ликвидации мест высокой концентрации ДТП.

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В частности, он призвал использовать все возможности системы «Безопасный город» и оценить необходимость в дополнительных камерах видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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«Нужно видеть эти проблемные участки, где происходят дорожно-транспортные происшествия. […] Нужно нам принимать решения вместе с ГИБДД, что там нужно сделать — то ли дорожные знаки, то ли лежачие полицейские установить, то ли какие-то другие меры принять, но мы должны это работой заниматься более наступательно», — отметил губернатор в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 февраля.

Иван Белозерцев поручил зампреду правительства Пензенской области Юрию Денисову заняться этим вопросом.

«Опыт других коллег нужно изучать. […] Нужно спланировать работу, посетить наших соседей — Чувашию, посмотреть, что у них, какие у них наработки», — предложил глава региона.

Губернатор добавил, что в ходе Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи у него сложилось мнение об эффективной разъяснительной работе с населением в республике.