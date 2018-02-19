«Ростелеком» начислил пензенским абонентам более 4 млн. бонусов Общество

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. «Ростелеком» с начала 2018 года начислил абонентам в Пензенской области более 4 млн. бонусных баллов по программе лояльности за пользование услугами компании, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

«Такое количество бонусов позволяет пользователям «Интерактивного ТВ» заказать примерно 2,5 тыс. фильмов в сервисе «Видеопрокат», а владельцам домашних телефонов разговаривать по междугородной связи 154 тыс. минут», — отметили в компании.

По последним данным, всего участниками программы «Бонус» являются более 14 тыс. человек. В основном пензенские абоненты используют баллы на получение скидки на услугу доступа в интернет, активацию антивируса, покупку дополнительного ТВ-пакета, фильмов и сериалов.

Начисление бонусных баллов происходит ежемесячно всем участникам программы лояльности в зависимости от общей стоимости оказанных услуг.

Читайте также

Пензенцы могут выбрать участок для голосования на сайте госуслуг

Кроме того, можно заработать дополнительные — за регистрацию в личном кабинете , при переходе на электронную доставку счета, за стаж участия в программе, на день рождения и за активность в официальных группах оператора в соцсети «ВКонтакте».

Бонусные баллы действительны в течение 24 месяцев с момента начисления.

По словам директора по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антона Яковлева, количество участников программы «Бонус» увеличивается постоянно.

«Ежемесячно мы фиксируем около 2 тыс. новых регистраций», — уточнил он, добавив, что регулярно появляются новые возможности потратить накопленные баллы.

Антон Яковлев пояснил, что программа лояльности выгодна для всех категорий абонентов, особенно для тех, кто пользуется фиксированными услугами и мобильной связью «Ростелекома».