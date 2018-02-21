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Ольга Терехина назначена главным редактором РИАПО

15:15 | 21.02.2018 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Ольга Терехина, в разные годы работавшая журналистом газеты «Молодой ленинец» и портала «ПензаИнформ», назначена главным редактором созданного на бюджетные деньги регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО).

Ольга Терехина назначена главным редактором РИАПО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующая информация размещена в разделе «О проекте».

Фото: Riapo.ru

На этом посту Ольга Терехина сменила Андрея Попкова, который временно исполнял обязанности руководителя с августа 2017 года.

Еще раньше эти функции были возложены на Инну Балашову.

Ее предшественником на посту руководителя РИАПО — с февраля по июнь 2017 года — был Владимир Ельников.

Таким образом, Ольга Терехина стала четвертым главным редактором СМИ, которое начало работу менее полутора лет назад.
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