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В РИАПО опять сменился руководитель

10:56 | 31.08.2017 | Общество

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Временно исполняющим обязанности главного редактора созданного на бюджетные деньги регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО), которое начало работу в сентябре 2016 года, стал Андрей Попков.

В РИАПО опять сменился руководитель

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

До этого назначения он уже работал в структуре РИАПО в качестве журналиста, а еще ранее на протяжении нескольких лет являлся пресс-секретарем управления ФСИН России по Пензенской области.

Данные о новом руководителе, который стал третьим по счету за это лето, уже внесены в ЕГРЮЛ.

Учредителем РИАПО, как и прежде, является департамент информационной политики и СМИ Пензенской области. Его возглавляет Евгений Сиротский. Ровно месяц назад он заявил о том, что намерен освободить занимаемый пост в октябре.

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В середине августа на сайте проправительственного СМИ — спустя почти год после начала его работы — появилось имя руководителя.

В разделе «О проекте» в качестве временно исполняющего обязанности главного редактора была указана Инна Балашова, фактически возглавившая госучреждение еще в начале лета. В разные годы она занималась собственным бизнесом, являлась пресс-секретарем международного скульптурного симпозиума «Осень. Вдохновение. Пенза», была PR-директором ресторана «Посольство», а также занимала другие должности.

Ее предшественником на посту руководителя РИАПО — с февраля по июнь 2017 года — был Владимир Ельников. На протяжении 10 лет — с 2002 по 2012 годы — он трудился в региональном отделении партии «Единая Россия», в том числе в должности начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе.
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