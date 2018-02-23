Суд по требованию пензенского прокурора запретил сайты о продаже «санкционных» продуктов Общество

Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Суд удовлетворил требования пензенского транспортного прокурора о признании запрещенной для распространения в России информации о продуктах, незаконно поставляемых из стран Евросоюза.

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Как сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры, сотрудниками надзорного ведомства было выявлено несколько интернет-ресурсов, предлагающих продукты, отнесенные к товарным позициям «Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое» и «Молоко и молочная продукция», в том числе сыров и мороженого.

Все они производятся в странах, которые ввели экономические санкции в отношении России, после чего их продукция в качестве симметричного ответа была запрещена к ввозу на территорию РФ.

После вступления судебного решения в законную силу доступ к сайтам будет прекращен.