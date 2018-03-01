Пензенским журналистам вручены дипломы лауреатов конкурса «Правда и справедливость» Общество

Калининград, 1 марта 2018. PenzaNews. Шестеро журналистов из Пензенской области получили дипломы лауреатов IV всероссийского конкурса, организованного фондом поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», в ходе церемонии, состоявшейся в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калининграде в минувшую среду, 28 февраля.

Фото: Onf.ru

Ранее по результатам ежегодного конкурса в число 350 победителей от региона вошли корреспондент государственного автономного учреждения «Информационный центр «Пензенская правда» Анатолий Володин, первый заместитель редактора районной газеты «Кузнецкий рабочий» Ольга Подраменская, корреспондент «Российской газеты» Наталья Саванкова, журналист еженедельника «Аргументы и факты – Пенза» Ольга Семенеева, корреспондент телеканала «Экспресс» Кристина Курума и журналист газеты «Молодой ленинец» Олеся Боровец.

Награды представителям СМИ из разных регионов страны вручили представители Центрального штаба ОНФ, депутаты Госдумы РФ Ольга Тимофеева, Наталья Костенко и Николай Будуев, а также председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Своими материалами, сюжетами, статьями, постами в блогах вы меняете ситуацию. Огромное спасибо вам за это. ОНФ считает вас, журналистов, нашими партнерами», — отметила Ольга Тимофеева.

В свою очередь Николай Будуев обратил внимание на то, что Общероссийский народный фронт во взаимодействии со средствами массовой информации и простыми людьми решает реальные проблемы граждан по всей стране.

«Благодаря публикациям в СМИ работа чиновников попадает под контроль общества, под наш с вами контроль. Я благодарю вас за ту работу, которую вы проводите», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», медиафорум ОНФ «Правда и справедливость», который в предыдущие годы проходил в Санкт-Петербурге, на этот раз организован в Калининграде.

Мероприятие стартовало 28 февраля и продлится по 2 марта.

Во второй день участники увидят трансляцию ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию, после чего состоится его обсуждение. Также будут работать профильные площадки по актуальным проблемам региональных печатных изданий, интернет-СМИ и телеканалов.

В заключительный день медиафорума пройдет пленарное заседание.