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Сайт ИА «PenzaNews» успешно преодолел в феврале рубеж в 1 млн. просмотров страниц

18:39 | 01.03.2018 | Общество

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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Популярный сервис статистики Google Analytics зафиксировал за февраль, который является самым коротким месяцем в году, свыше 171 тыс. посетителей и более 1 млн. 45 тыс. просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews».

Сайт ИА «PenzaNews» успешно преодолел в феврале рубеж в 1 млн. просмотров страниц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это несколько больше, чем в январе, в котором 31 день, но примерно неделю заняли новогодние праздники, что сказалось на посещаемости новостного интернет-ресурса.

Средняя длительность пребывания на сайте в феврале, как и в целом за минувший месяц и весь 2017 год, составила более 5 минут.

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал почти идентичные Google Analytics данные. Так, за второй месяц 2018 года количество посетителей составило свыше 171 тыс., просмотров — более 1 млн.

При этом показатель средней продолжительности визита вновь оказался больше, чем у Google Analytics — свыше 8 минут.

Согласно данным еще одного измерителя сетевой аудитории — Liveinternet, количество посетителей сайта ИА «PenzaNews» в феврале 2018 года составило более 166 тыс., просмотров — свыше 1 млн., то есть почти столько же, сколько за 31 день января.

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 4 с половиной минут.

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«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.
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