«Пензастрой» снял вывеску из объемных букв и начал сокращать персонал Общество

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Вывеска из объемных букв с названием одного из самых известных в Пензенской области застройщиков — ОАО «Пензастрой» — и рекламный баннер компании демонтированы со здания на улице Бекешской, 39.

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В настоящее время это место на фасаде пустует.

Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ОАО «Пензастрой», заслуженный строитель России Валентин Журавлев, данное здание никогда не принадлежало организации — оно является собственностью компании «Инжстройсервис», которая и выступила инициатором демонтажа баннеров и вывески.

«Они что хотят, то и делают», — сказал собеседник агентства.

По его словам, появившаяся в СМИ информация о том, что «Пензастрой» якобы освобождает занимаемые площади, не соответствует действительности.

«Я сейчас нахожусь [в здании] на Бекешской», — отметил Валентин Журавлев.

Вместе с тем гендиректор «Пензастроя» подтвердил, что некоторые сотрудники, в частности, из отдела маркетинга, остались без работы.

«Сокращаем, да. Платить нечем, мы же находимся под наблюдением», — пояснил Валентин Журавлев.

Информация о сдаче в аренду офисных помещений по адресу: Пенза, улица Бекешская, 39, опубликована сразу на нескольких сайтах объявлений. Они предлагаются по цене от 350 до 650 за 1 кв. метр.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 4 августа 2017 года генеральным директором ОАО «Инжстройсервис» является Александр Панов — внук Валентина Журавлева. В июне прошлого года он был избран в состав членов совета директоров акционерного общества. Доля его участия в уставном капитале ОАО составляет 39,8457%, доля обыкновенных акций общества — 46,4884%.

Также Александр Панов входит в число аффилированных лиц ОАО «Пензастрой». С 1 августа 2016 года он имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества, с 27 апреля 2017 года является членом совета директоров. Его доля в уставном капитале ОАО составляет 81,35%.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», компания «Пензастрой», генеральным директором которой с 1990 года является Валентин Журавлев, на протяжении многих лет ассоциировалась у жителей региона с надежностью и качеством. Среди проектов застройщика — корпуса областной больницы специализированных видов медицинской помощи, детсады, жилье для детей-сирот, а также многоквартирные дома в разных микрорайонах Пензы.

В октябре 2017 года в отношении ОАО «Пензастрой» было введено наблюдение по иску Инвестторгбанка.

1 февраля 2018 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что компания находилась в сложном финансовом положении на протяжении последних двух лет. По его словам, власти региона пытались оказать ей поддержку, в том числе путем приобретения зданий, которые «в общем-то, были не нужны».

Некоторые объекты долевого строительства не введены в эксплуатацию до настоящего времени. В связи с этим возбуждено несколько уголовных дел.

31 января 2018 года 80-летний Валентин Журавлев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». По данным прокуратуры, при наличии возможности погашения задолженности по исполнительным документам в период с 18 ноября по 9 декабря 2016 года он дал указание о направлении денежных средств с расчетного счета организации на цели, не связанные с исполнением судебных решений, в том числе на приобретение лифтового оборудования и расчеты с подрядными организациями.

2 февраля адвокат Валентина Журавлева Юлия Макарова сообщила, что приговор будет обжалован. По ее утверждению, действия гендиректора «Пензастроя» в непростой ситуации «были направлены исключительно на благо огромного количества людей» — он сделал максимум из возможного для того, чтобы выплатить зарплату рабочим подрядных организаций и достроить несколько проблемных домов, закупив в них лифтовое оборудование, предотвратив тем самым несвоевременную сдачу объектов недвижимости.

22 февраля в пресс-службе мэрии Пензы сообщили, что задолженность ОАО «Пензастрой» за аренду земельных участков превысила 104 млн. рублей.