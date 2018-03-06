В Пензе объявлен конкурс микрогрантов «Твоя инициатива» Общество

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» объявил конкурс микрогрантов «Твоя инициатива».

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Он организован на средства пензенского специализированного фонда «Капитал местного сообщества».

Принять участие в конкурсе могут как некоммерческие организации, так и инициативные группы граждан, не имеющие статуса юридического лица.

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По его итогам планируется оказать финансовую поддержку лучшим социальным проектам, направленным на решение значимых проблем жителей Пензенской области.

Они могут быть рассчитаны на период от одного месяца до года. При этом реализацию необходимо начать не ранее 14 мая 2018 года и завершить не позднее 14 мая 2019 года.

Прием заявок будет осуществляться по 10 апреля включительно.

В рамках конкурса будут распределены гранты в размере до 20 тыс. рублей.