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Валерий Лидин в Сердобске обсудил с жителями вопросы формирования комфортной среды

08:40 | 12.03.2018 | Общество

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Сердобск, 12 марта 2018. PenzaNews. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стала главной темой встречи председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря реготделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина с представителями общественности, которая состоялась в Сердобске в минувшее воскресенье, 11 марта.

Валерий Лидин в Сердобске обсудил с жителями вопросы формирования комфортной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также в ней приняли участие главы администраций Сердобского района и Сердобска Александр Бедикин и Виталий Макаров.

На встрече, состоявшейся в здании райадминистрации, Валерия Лидина проинформировали о результатах опроса, проведенного в феврале волонтерами совместно с активистами сердобского штаба «Молодой Гвардии Единой России» и депутатами молодежного парламента при собрании представителей.

В ходе него были определены четыре общественные территории, которые предлагается благоустроить в 2018 году. Это Аллея героев на улице Ленина, парк «Березовая роща» на улице Максима Горького, пешеходная зона в районе улиц Пушкина и Ленина, а также сквер Яблочкова.

Предполагается, что окончательно то место отдыха горожан, которое приведут в порядок в рамках проекта в первую очередь, будет определено по результатам рейтингового голосования.

Валерий Лидин рекомендовал представителям власти не тянуть с принятием необходимых нормативных актов и сделать все необходимое для того, чтобы с наступлением тепла можно было приступить к работам.

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«Национальные приоритетные проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Малые города России», поддержанные президентом страны [Владимиром Путиным], очень перекликаются и нацелены на то, чтобы люди, особенно молодежь, не покидали свою малую родину, а, напротив, возвращались сюда и устраивали свою жизнь в комфортных и благоприятных условиях», — отметил спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что в деле преобразования городской среды важно в первую очередь учитывать мнение граждан.

Валерий Лидин напомнил также, что в текущем году на развитие комфортной городской среды в Пензенской области из федерального и регионального бюджетов выделено более 300 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, по завершении встречи с активом района Валерий Лидин провел в Сердобске прием граждан по личным вопросам.
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