Валерий Лидин в Сердобске обсудил с жителями вопросы формирования комфортной среды Общество

Сердобск, 12 марта 2018. PenzaNews. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стала главной темой встречи председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря реготделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина с представителями общественности, которая состоялась в Сердобске в минувшее воскресенье, 11 марта.

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Также в ней приняли участие главы администраций Сердобского района и Сердобска Александр Бедикин и Виталий Макаров.

На встрече, состоявшейся в здании райадминистрации, Валерия Лидина проинформировали о результатах опроса, проведенного в феврале волонтерами совместно с активистами сердобского штаба «Молодой Гвардии Единой России» и депутатами молодежного парламента при собрании представителей.

В ходе него были определены четыре общественные территории, которые предлагается благоустроить в 2018 году. Это Аллея героев на улице Ленина, парк «Березовая роща» на улице Максима Горького, пешеходная зона в районе улиц Пушкина и Ленина, а также сквер Яблочкова.

Предполагается, что окончательно то место отдыха горожан, которое приведут в порядок в рамках проекта в первую очередь, будет определено по результатам рейтингового голосования.

Валерий Лидин рекомендовал представителям власти не тянуть с принятием необходимых нормативных актов и сделать все необходимое для того, чтобы с наступлением тепла можно было приступить к работам.

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«Национальные приоритетные проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Малые города России», поддержанные президентом страны [Владимиром Путиным], очень перекликаются и нацелены на то, чтобы люди, особенно молодежь, не покидали свою малую родину, а, напротив, возвращались сюда и устраивали свою жизнь в комфортных и благоприятных условиях», — отметил спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что в деле преобразования городской среды важно в первую очередь учитывать мнение граждан.

Валерий Лидин напомнил также, что в текущем году на развитие комфортной городской среды в Пензенской области из федерального и регионального бюджетов выделено более 300 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, по завершении встречи с активом района Валерий Лидин провел в Сердобске прием граждан по личным вопросам.