На открытие пензенского фестиваля «KinnoFest» приедет режиссер Олег Шухер Общество

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Кинорежиссер, доцент ВГИК Олег Шухер станет гостем церемонии открытия очного этапа VII всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest», которая состоится в Пензе в четверг, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что он также проведет творческую встречу с учащимися, посвященную научно-популярному кино в России, которая получила название «Мир глазами неравнодушных».

По уточненным данным, открытие фестиваля будет организовано в училище олимпийского резерва на улице Пугачева в 10.00, хотя ранее планировалось провести церемонию в другое время в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Мероприятие проводится в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick».

Читайте также

Участники фестиваля «KinnoFest» из Ижевска снимают фильм о пензенском технопарке «Рамеев»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», участники очного этапа VII всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest» снимут свои картины во время десятой конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», которая состоится в Пензе 16 и 17 марта.

Отбор прошли шесть коллективов из Пензы, Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска.

Перед участниками фестиваля стоит задача показать, какое влияние оказывают технологии на привычный уклад жизни — экономику стран, городов и предприятий, отношение к трудовым ресурсам и человеческую идентичность в целом.