EN
01:26:25 Вторник, 13 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

На открытие пензенского фестиваля «KinnoFest» приедет режиссер Олег Шухер

16:15 | 12.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Кинорежиссер, доцент ВГИК Олег Шухер станет гостем церемонии открытия очного этапа VII всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest», которая состоится в Пензе в четверг, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

На открытие пензенского фестиваля «KinnoFest» приедет режиссер Олег Шухер

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что он также проведет творческую встречу с учащимися, посвященную научно-популярному кино в России, которая получила название «Мир глазами неравнодушных».

По уточненным данным, открытие фестиваля будет организовано в училище олимпийского резерва на улице Пугачева в 10.00, хотя ранее планировалось провести церемонию в другое время в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Мероприятие проводится в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick».

Читайте также

Участники фестиваля «KinnoFest» из Ижевска снимают фильм о пензенском технопарке «Рамеев»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», участники очного этапа VII всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest» снимут свои картины во время десятой конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», которая состоится в Пензе 16 и 17 марта.

Отбор прошли шесть коллективов из Пензы, Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска.

Перед участниками фестиваля стоит задача показать, какое влияние оказывают технологии на привычный уклад жизни — экономику стран, городов и предприятий, отношение к трудовым ресурсам и человеческую идентичность в целом.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области дан старт акции «Сложности перехода» «СтанкоМашСтрой» представит свою продукцию за океаном
Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области продолжает расти В Пензе впервые состоится выставка «Туризм, отдых и оздоровление»
В Пензе вступил в силу приговор женщине, организовавшей похищение любовницы мужа Завод «ГрАЗ» представил технику для транспортировки топлива при температуре до -50ºС
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама