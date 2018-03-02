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В Пензе участники фестиваля «KinnoFest» снимут фильмы на конференции «Secon»

08:45 | 02.03.2018 | Общество

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Участники очного этапа VII всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest» снимут свои картины во время десятой конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», которая состоится в Пензе 16 и 17 марта.

В Пензе участники фестиваля «KinnoFest» снимут фильмы на конференции «Secon»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На заочный этап было представлено 16 работ из семи регионов России.

Эксперты выбрали шесть лучших фильмов, авторы которых вышли в финал. Таким образом, в очном туре примут участие коллективы из Пензы, Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска.

Темой фестиваля, который пройдет с 15 по 17 марта, станет «Четвертая промышленная революция. Индустрия 4.0». Коллективам предстоит за два дня создать научно-популярные фильмы об ее основных трендах.

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Перед участниками фестиваля стоит задача показать, какое влияние оказывают технологии на привычный уклад жизни — экономику стран, городов и предприятий, отношение к трудовым ресурсам и человеческую идентичность в целом.

Церемония открытия состоится 15 марта в 11.30 в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Мероприятие проводится в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick», сообщает пресс-служба правительства региона.
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