Деятельность главы Пензы положительно оценивают лишь 28% респондентов — опрос Общество

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Деятельность Валерия Савельева на посту главы города Пензы положительно оценивают лишь 28% респондентов. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте независимого информационного агентства «PenzaNews» в период с 26 февраля по 14 марта 2018 года, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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При этом полностью положительно работу Валерия Савельева оценивают 20,8% участников голосования (104 пользователя), а скорее положительно — 7,2% (36 пользователей).

Тех, кто недоволен деятельностью нынешнего высшего должностного лица муниципального образования, оказалось более чем в два раза больше — 63,4% (317 пользователей).

Так, полностью отрицательно работу бывшего главврача областной психбольницы на посту главы Пензы оценивают 41,6% проголосовавших (208 пользователей), а скорее отрицательно — 21,8% (109 пользователей).

Затруднились с ответом 8,6% респондентов (43 пользователя).

При проведении данного опроса был впервые применен новый алгоритм учета ответов участников и вывода результатов на главную страницу сайта, поскольку 2 марта технические специалисты «PenzaNews» зафиксировали массовые попытки накрутки голосов за два «позитивных» варианта ответа. Впоследствии эти голоса были аннулированы.

В тот же день руководством информагентства было принято решение не блокировать и не запрещать пользователям, которых заподозрили в стремлении искусственно повлиять на результаты онлайн-опроса, голосовать по несколько раз, используя разные браузеры, в том числе Tor, фиксировать их ответы, но при этом не учитывать.

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На главную страницу сайта ИА «PenzaNews», где обычно размещаются предварительные результаты интернет-исследования, стали выводиться только те голоса, которые были получены с IP-адресов, зарегистрированных в Пензе и Пензенской области. Голос одного регионального пользователя учитывался за все время проведения опроса лишь один раз, хотя система также не ограничивала недобросовестных участников в самой возможности многократного голосования, например, с разных устройств — компьютера, планшета или смартфона.

На результаты такие действия никак не повлияли, но «засветили» накрутчиков.

Вместе с тем руководством СМИ было решено впредь отказаться от фиксированных сроков проведения онлайн-опросов, которые ранее составляли одну или две недели. В качестве приоритета было определено количество исключительно пензенских участников — 500. Эта цифра была выбрана как наиболее оптимальная.

Во-первых, примерно столько пользователей из Пензы и области — от 400 до 600 — обычно принимали участие в двухнедельных опросах ИА «PenzaNews», проводимых с 2016 года. Во-вторых, конкретная целая цифра позволит указывать в итоговых результатах данные ответов вплоть до десятых. В-третьих, при проведении социологических исследований для выборки с ошибкой в 5% вполне достаточно обследовать всего 400 респондентов при практически бесконечной генеральной совокупности, а чтобы понизить ее до 4%, следует изучить мнение 625 человек.

По достижении цифры в 500 голосов пензенских участников на сайте ИА «PenzaNews» с ноля часов следующего дня будет размещаться новый опрос. При этом для повышения точности и достоверности результатов интернет-исследования редакцией может быть принято решение об увеличении выборки до 1 тыс. участников — например, когда 500 пользователей проголосовали всего за несколько дней.

Такая активность за относительно короткий промежуток времени может говорить о попытках повлиять на итоги голосования. Одним из способов сделать это является применение «административного ресурса», когда заинтересованные лица для получения нужных им результатов дают указания подчиненным голосовать только за конкретные варианты ответа.

По данным технических специалистов ИА «PenzaNews», при проведении опроса на тему деятельности Валерия Савельева на посту главы города Пензы было принято 830 голосов от всех интернет-пользователей, в том числе из Германии, Чехии, Великобритании, Румынии, Нидерландов, Швейцарии и других стран мира. Вместе с тем ранее аннулированные голоса, которые 2 марта поступали из-за рубежа с периодичностью примерно раз в минуту на протяжении нескольких часов, в эту цифру не входят.

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Активно — то есть сразу по несколько раз с одного IP-адреса — за «позитивные» варианты ответа голосовали представители близких к Пензенской области регионов. Среди них — Самарская, Нижегородская, Ульяновская области и другие.

Самым активным среди пензенских пользователей интернета в завершившемся опросе стал человек, который с помощью планшетного компьютера пытался 24 раза сообщить о том, что он «полностью положительно» оценивает деятельность Валерия Савельева на посту главы Пензы, однако его голос был учтен системой подсчета только один раз.

15 марта на сайте ИА «PenzaNews» стартовал новый опрос. Он касается работы Виктора Кувайцева в должности главы администрации города Пензы.

Редакция информагентства призывает всех участников интернет-исследования не использовать методы накрутки голосов для достижения желаемого результата.