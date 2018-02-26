К идее об изменении названия должности главы Пензы положительно относятся 70% респондентов Общество

Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. 70% участников опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 12 по 25 февраля 2018 года, положительно относятся к предложению изменить название должности «глава города Пензы» на «председатель Пензенской городской думы». Всего в голосовании приняли участие 620 пользователей, в том числе 584 из Пензенской области.

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Противоположного мнения по данному вопросу придерживается лишь пятая часть проголосовавших интернет-пользователей.

Затруднились с ответом 10% респондентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 октября 2017 года депутат Юрий Зиновьев, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил изменить название должности «глава города Пензы» на «председатель Пензенской городской думы», как это было ранее.

По его мнению, поскольку в Пензе есть и глава города, и глава администрации города, то «люди не понимают, чем один отличается от другого».

Кроме того, Юрий Зиновьев тогда высказал идею об оптимизации структуры органов местного самоуправления. Его поддержали два депутата — Алексей Шуварин, который также входит во фракцию «Единая Россия», и представитель КПРФ Александр Трутнев.

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Комментируя предложение Юрия Зиновьева об изменении названия должности главы города, лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона трех созывов, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев заявил, что в целом поддерживает инициативу единоросса, но при этом выразил уверенность в том, что эти изменения ничего не дадут, поскольку «поправки сохраняют функционал и лишь меняют названия».

По словам Георгия Камнева, необходимы более существенные действия — например, прямые выборы мэра Пензы, за которые выступает КПРФ.

Согласно опросу, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» с 15 по 28 января 2018 года, более 80% его участников согласны с тем, что глава администрации Пензы должен избираться на прямых муниципальных выборах.

По данным другого двухнедельного онлайн-опроса, который завершился 11 февраля, более 50% респондентов не знают, какими полномочиями обладает глава Пензы, а какими — глава администрации города.