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В мэрии Пензы обсудили трудовую адаптацию заключенных

09:10 | 21.03.2018 | Общество

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Взаимовыгодное сотрудничество в рамках трудовой адаптации заключенных стало одной из основных тем рабочей встречи вице-мэра Пензы Андрея Шевченко и заместителя начальника регионального управления ФСИН Александра Коробова, которая состоялась в городской администрации.

В мэрии Пензы обсудили трудовую адаптацию заключенных

Фото: 58.fsin.su

Внимание было уделено вопросам получения муниципальных заказов, заключения соглашений и позиционирования товаров, выпускаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

Также была отмечена необходимость их включения в целевые программы и инвестиционные проекты.

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«Основная цель руководства управления ФСИН в этом направлении — вовлечение максимального количества осужденных в процесс трудовой адаптации путем открытия новых рабочих мест, модернизации производственных мощностей и получения дополнительных объемов выпуска товарной продукции для государственных и муниципальных заказчиков», — прокомментировал Александр Коробов.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, в регионе созданы и функционируют семь центров трудовой адаптации осужденных, развито швейное и деревообрабатывающее производство, перерабатывается сельскохозяйственная продукция, выпускаются различные виды металлоизделий.
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