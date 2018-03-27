Совещание в мэрии Пензы началось с минуты молчания Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Еженедельное совещание, которое состоялось в администрации Пензы во вторник, 27 марта, началось с минуты молчания в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 64 человека.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы глубоко потрясены событиями, которые произошли в Кемерово, и вместе со всей страной скорбим по погибшим», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Он также напомнил, что 21 марта в городе Никольске Пензенской области произошел пожар в многоквартирном деревянном жилом доме, в результате которого без крова остались 27 человек.

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Виктор Кувайцев добавил, что в учреждениях соцзащиты населения организован сбор вещей пострадавшим.

В свою очередь начальник социального управления Пензы Ирина Федонина сообщила, что пункты приема работают с 8.00 до 17.00.

«На данный момент собрано 376 единиц вещей. Это мужская, женская, детская одежда и обувь. Сбор продолжается. Как сообщили коллеги из Никольска, сейчас остается необходимость в постельных принадлежностях и предметах гигиены. До конца недели вещи передадим пострадавшим», — цитирует чиновницу пресс-служба мэрии.