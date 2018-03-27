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Деятельность мэра Пензы положительно оценивают более половины респондентов — опрос

17:38 | 27.03.2018 | Общество

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Деятельность Виктора Кувайцева на посту главы администрации Пензы положительно оценивают 52% респондентов. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте независимого информационного агентства «PenzaNews» в период с 15 по 26 марта 2018 года, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Деятельность мэра Пензы положительно оценивают более половины респондентов — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Полностью положительно работу Виктора Кувайцева оценивают 32% участников голосования (160 пользователей), скорее положительно — 20% (100 пользователей).

Вместе с тем 41,6% респондентов (208 пользователей) выразили недовольство деятельностью нынешнего мэра Пензы.

Так, полностью отрицательно работу Виктора Кувайцева на посту главы администрации областного центра оценивают 25% проголосовавших (125 пользователей), скорее отрицательно — 16,6% (83 пользователя).

Затруднились с ответом 6,4% респондентов (32 пользователя).

Ранее — в период с 26 февраля по 14 марта 2018 года — на сайте ИА «PenzaNews» проводился опрос, касающийся оценки деятельности главы города Пензы Валерия Савельева. Участие в нем также приняли 500 пользователей из Пензенской области.

Согласно результатам интернет-голосования, положительно работу бывшего главврача областной психбольницы на посту главы Пензы оценивают лишь 28% респондентов, а отрицательно — более 63%.

При этом проведение опроса через несколько дней после его начала пришлось временно приостановить, поскольку 2 марта технические специалисты «PenzaNews» зафиксировали массовые попытки накрутки голосов за два «позитивных» варианта ответа.

Впоследствии эти голоса были аннулированы, а алгоритм учета ответов участников существенным образом усовершенствован.

Так, в настоящее время система не блокирует и не запрещает пользователям, которые уже заподозрены в стремлении искусственно повлиять на результаты онлайн-опроса, голосовать по несколько раз, используя разные браузеры, в том числе Tor. Ответы накрутчиков фиксируются, но не учитываются, что делает их действия бессмысленными.

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В качестве приоритета определено количество исключительно пензенских участников — 500, а не фиксированный временной промежуток, как это было ранее.

Голос одного регионального пользователя за все время проведения опроса учитывается только один раз, хотя система не ограничивает недобросовестных респондентов в самой возможности многократного голосования, например, с разных устройств — компьютера, планшета или смартфона. На результаты такие действия никак не влияют.

Кроме того, в период проведения опроса редакцией ИА «PenzaNews» может быть принято решение об увеличении выборки интернет-исследования до 1 тыс. участников — например, когда 500 пользователей проголосовали всего за несколько дней или даже часов.

Такая активность за относительно короткий промежуток времени в сочетании с голосованием преимущественно за один вариант ответа может говорить об использовании так называемого «административного ресурса» с целью получения нужного результата.
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