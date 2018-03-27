В Пензе одновременно прошло несколько акций в память о погибших в Кемерово
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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Три акции в память о погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» состоялись в Пензе вечером во вторник, 27 марта.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Они начались примерно в одно и то же время — после окончания рабочего дня.
Так, несколько десятков жителей Пензы собрались у временного мемориала, который еще днем был обустроен на площади перед домом молодежи. Некоторые из них принесли с собой цветы, кто-то — свечи, другие — детские игрушки.
Большинство из собравшихся узнали о том, что на улице Кирова в Пензе организовано место памяти и скорби по жертвам трагедии в Кемерово, из СМИ и социальных сетей.
Еще одна акция памяти прошла у монумента «Семья».
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В ней приняли участие как представители оппозиции, в том числе члены и сторонники КПРФ, комсомольцы, активисты «Левого фронта» и гражданские активисты, так и неравнодушные горожане, не проявляющие заметного интереса к политике.
Всех их объединило желание почтить память взрослых и детей, жизни которых унес пожар, а также выразить свою поддержку их родным и близким.
Кроме того, акция памяти состоялась в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, где жители Пензы также зажгли свечи в знак скорби о погибших.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по последним данным, в результате пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, погибли 64 человека.
28 марта объявлено в России днем общенационального траура.