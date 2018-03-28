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ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО 28 марта объявлено в России днем общенационального траура

Депутаты пензенской гордумы почтили память погибших в Кемерово

14:49 | 28.03.2018 | Общество

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев, его заместители Николай Тактаров и Иван Краснов, а также несколько депутатов гордумы почтили память погибших в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» у временного мемориала, обустроенного вблизи дома молодежи.

Депутаты пензенской гордумы почтили память погибших в Кемерово

Фото: Pgduma.ru

Среди народных избранников, которые принесли цветы и свечи, были преимущественно представители «Единой России» — глава фракции Владимир Мутовкин, а также депутаты Алексей Савичев, Денис Желиховский, Александр Пичугин, Роман Петрухин, Юрий Прошкин и Андрей Сучков.

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Вместе с ними память погибших почтил руководитель фракции ЛДПР в гордуме Жиганша Туктаров.

Ранее к акции памяти и скорби присоединились чиновники администрации Пензы и областного правительства, представители Законодательного собрания региона и губернатор Иван Белозерцев.

Кроме того, накануне общенационального траура, 27 марта, у этого мемориала, как и на двух других площадках, прошли траурные мероприятия с участием жителей, которые не остались равнодушны к трагедии.
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