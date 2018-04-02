«Левый фронт» начал создавать отделения в районах Пензенской области Общество

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Восемь человек вошли в состав отделения «Левого фронта», созданного в Лунинском районе Пензенской области.

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Его координатором избрана Юлия Шерстнева — молодая женщина с активной жизненной позицией.

Лунинское районное отделение движения стало первым среди тех, которые, как ожидается, начнут функционировать в апреле и мае 2018 года.

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Планируется, что в центре внимания активистов будут проблемы, волнующие местное население. В их числе — низкий уровень зарплат, закрытие предприятий, оптимизация здравоохранения и другие.

По словам координатора «Левого фронта» в Поволжье Сергея Падалкина, создание новых ячеек является одной из приоритетных задач движения на данный момент.

«Что касается Пензенской области, то она в организационном строительстве выгодно отличается от других регионов Поволжья. У нас региональное отделение было создано в сентябре 2009 года, активная деятельность движения возобновлена в сентябре 2017-го. Наша задача на ближайшую перспективу — это создание и развитие районных организаций там, где у нас достаточно большой потенциал», — сказал он.