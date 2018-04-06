Прокуратура потребовала закрыть торговый центр «М-Сити» в Кузнецке Общество

Кузнецк, 6 апреля 2018. PenzaNews. Прокурор Кузнецка Пензенской области Иван Синицын направил в суд исковое заявление с требованием запретить индивидуальному предпринимателю Зифе Мязитовой деятельность по эксплуатации здания торгового центра «М-Сити» на улице Гражданской до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что здание торгового центра не имеет источников противопожарного водоснабжения. В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике не предусмотрены трубопроводы номинальным диаметром с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками. Отсутствует декларация пожарной безопасности. Дверь эвакуационного выхода нельзя свободно открыть без ключа изнутри. Выявлены и иные нарушения», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник», торгового дома «Урицкий» и магазина «Мой».