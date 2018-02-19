Иван Белозерцев потребовал установить памятник матери до конца 2018 года Общество

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, который еще в феврале 2017 года предложил установить в Пензе памятник матери, потребовал до конца 2018-го воплотить эту идею в жизнь.

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«В 2018 году мы памятник матери с благоустройством должны установить. И мы его установим», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 19 февраля.

Глава региона поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры – главному архитектору области Леониду Иоффе в течение двух недель внести предложения по проекту скульптуры.

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По словам Ивана Белозерцева, если их не поступит, он будет вынужден обратиться к специалистам из других регионов.

«Пока проекта из Пензы нет», — констатировал губернатор.

Он напомнил, что монумент «Ладушки» автора Николая Мордовина, который был отобран специальной конкурсной комиссией, вызвал протест в обществе.

В связи с этим Иван Белозерцев рекомендовал подготовить несколько вариантов, чтобы жители смогли выбрать понравившийся в ходе голосования.

«Мы для людей устанавливаем памятник, не для архитекторов», — подчеркнул Иван Белозерцев.