В Пензе ветераны просят вернуть парку «Олимпийский» название «Комсомольский» Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Четыре человека — Владимир Кадников, Станислав Иванов, Виктор Силантьев и Лариса Мартынова — от имени ветеранов Заводского района Пензы обратились к губернатору Ивану Белозерцеву и председателю Законодательного собрания региона Валерию Лидину с просьбой вернуть парку «Олимпийский» название «Комсомольский» в год 100-летия ВЛКСМ.

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«Никакого отношения к олимпийскому движению он [парк] не имеет. У нас в городе достаточно спортивных сооружений имеют аббревиатуру «Олимпийский», которые используются по своему назначению», — отмечается в тексте обращения, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что парк был открыт в 1950-е годы при активном содействии предприятий Заводского района для отдыха молодежи.

«Мы, бывшие комсомольцы, в нерабочее время активно принимали участие в обустройстве парка. На наш взгляд, возвращение парку его изначального названия послужит исторической памяти будущих поколений», — говорится в обращении.

Реакция на него со стороны представителей областной власти пока не последовала.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в прежние годы неоднократно предлагалось вернуть пензенскому парку «Олимпийский» название «Комсомольский».

Так, в 2013 году в ходе визита на стройплощадку роллердрома Василий Бочкарев, занимавший в то время пост губернатора, высказался в пользу переименования парка. Его идею поддержал пензенский комсомол, представители которого назвали эту инициативу верной. По их словам, «комсомольское» название парка «напоминает людям о чем-то сокровенном и чистом». На сайте мэрии Пензы был организован опрос с целью выяснения отношения горожан к данному предложению, однако его результаты обнародованы не были.

В октябре 2014 года пензенские активисты ЛКСМ объявили о старте кампании по возвращению парку «Олимпийский» исторического названия — «Комсомольский». В ее рамках 23 ноября состоялась акция, участники которой вышли с плакатами «Комсомольцы за «Комсомольский» парк!», «Заводскому району — «Комсомольский» парк!», «Верните «Комсомольскому» парку название «Комсомольский!» и другими.