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В пензенском УМВД рекомендовали Тузову следовать принципам профессиональной журналистики

19:25 | 10.04.2018 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Пресс-служба УМВД России по Пензенской области отреагировала на публикацию в СМИ, учредителем и главным редактором которого является член действующего при управлении общественного совета, бывший сотрудник ФСБ на пенсии Александр Тузов, живущий на иждивении супруги-госслужащей.

В пензенском УМВД рекомендовали Тузову следовать принципам профессиональной журналистики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства, отмечается, что в статье об аварии на улице Измайлова в Пензе «поставлена под сомнение профессиональная деятельность сотрудников ГИБДД» — в ней говорится, что полицейские якобы уехали с места ДТП, увидев журналистов.

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«В то же время за официальным комментарием по факту произошедшего ни в пресс-службу УМВД, ни в отделение пропаганды УГИБДД УМВД редакция не обращалась», — подчеркивается в тексте.

В нем также содержится призыв к редакции портала, которой руководит член общественного совета при пензенской полиции, доводить до своих читателей информацию о событиях «объективно, соблюдая принципы профессиональной журналистики».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, уже не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации.

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