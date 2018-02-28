Доверие к исследованию ЦИК «Рейтинг» подорвано из-за «политолога» Тузова — мнение Политика

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Доверие к исследованию ЦИК « Рейтинг » об оценке деятельности глав регионов за первые два месяца 2018 года подорвано из-за участия в нем в качестве эксперта члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который ранее проиграл череду исков, задолжал более 120 тыс. рублей и теперь живет на иждивении супруги-госслужащей. Такое мнение ИА «PenzaNews» на условиях анонимности высказал источник, взаимодействующий с аппаратом полпреда президента России в ПФО.

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«Партнерами исследований ЦИК «Рейтинг» являются Общественная палата России, Фонд национальной энергетической безопасности, Финансовый университет при правительстве РФ, МГУ, «Клуб регионов» и другие. Иждивенец Александр Тузов, «политолог», там откуда взялся? Кому вообще в мозг пришла идея, спросить о деятельности первого лица Пензенской области этого фигуранта ряда скандалов? Кому в принципе интересно частное мнение пенсионера на этот счет?» — с сарказмом задал вопросы собеседник агентства.

По его словам, у него «нет никакой симпатии к оппозиции, тем более к левым несистемщикам», но в данном конкретном случае он поддерживает координатора «Левого фронта» в Поволжье Сергея Падалкина, который накануне высмеял Александра Тузова.

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«Вы посмотрите, какую ахинею несет этот «политолог» Тузов: рейтинг Ивана Белозерцева — губернатора дотационной области, где куча проблем, в том числе острая ситуация с обманутыми дольщиками — более 80%, то есть выше, чем у нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Тузов так выслужиться что ли хочет перед Белозерцевым?» — спросил источник.

Он также посоветовал представителям организаций, составляющих различные рейтинги, тщательнее отбирать экспертов для своих исследований и «титровать их не так, как они сами себя называют, а показывать, кто они есть на самом деле».

«Например, Александр Владиславович Тузов, Пенза — должник, иждивенец, жалобщик, бывший чекист, предприниматель, закрывший ИП после череды судов. Так честнее. И сразу понятно, как надо относится к его словам», — подытожил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации, основанной на слухах.

После череды судебных исков об авторском праве, из-за которых примерно за год Александр Тузов потерял около 500 тыс. рублей, он закрыл ИП. Почти сразу после первого проигрыша по делу об интеллектуальной собственности в 2016 году бывший сотрудник ФСБ попытался создать проблемы с силовиками СМИ, обратившемуся в суд за защитой своих прав. Однако эти усилия ни к чему не привели.

Более 100 тыс. рублей по судебным решениям должник до настоящего времени добровольно не выплатил.

После того, как в ситуацию вмешались приставы, Александр Тузов заявил, что ежемесячно тратит на содержание себя и несовершеннолетнего ребенка только 4 тыс. рублей, направляя из пенсии, которая, по его словам, составляет 22 тыс. 800 рублей и является единственным источником дохода, на погашение кредита за иномарку почти в пять раз больше.

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Позже Александр Тузов, пытаясь через суд оспорить действия пристава-исполнителя, скорректировал свою позицию и заявил, что вообще живет на иждивении супруги-госслужащей. За это его тут же пристыдили интернет-пользователи.

Сейчас все банковские счета Александра Тузова арестованы.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящегося в залоге у «Газпромбанка», наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.

Несмотря на все это, Александр Тузов по-прежнему является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области и позиционирует себя в том числе в качестве политолога.

