Грузовик с улицы Глазунова убрали, хотя обещанные в марте знаки так и не появились Общество

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Брошенный на улице Глазунова в Пензе бортовой длинномер «Volvo», который находился у обочины продолжительное время, мешая работе коммунальной техники, покинул место своей длительной стоянки.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам жителей близлежащих домов, с интересом наблюдавших за развитием истории вокруг грузовой машины, против которой городские власти оказались бессильны, транспортное средство убрали в минувшую пятницу, 13 апреля.

Вместе с тем очевидцев, которые могли бы уточнить, уехал длинномер своим ходом или его отбуксировали, найти не удалось.

Теперь о нем напоминает лишь след, оставленный машиной в скоплении грязи на дороге, которую — в отличие от расположенного поблизости проспекта Строителей — коммунальные службы убирают не столь тщательно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внимание общественности оказалось приковано к грузовику на улице Глазунова в Пензе после того, как 4 марта мэр Виктор Кувайцев выразил недовольство тем фактом, что заваленная снегом фура «Volvo» мешает работе специализированной техники.

В тот же день он поручил начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексею Михайлову выяснить личность владельца и убедить его убрать транспорт на стоянку. Однако спустя несколько дней ситуация не изменилась.

Тогда было принято решение установить на данном участке дороги знаки, запрещающие стоянку.

30 марта на сайте администрации Пензы были опубликованы схемы организации дорожного движения, утвержденные вице-мэром Юрием Ильиным, на которых указано, где именно появятся эти знаки.

Фото: Penza-gorod.ru

По данным на субботу, 14 апреля, ни один из них на улице Глазунова не установлен.