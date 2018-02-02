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Облсуд счел законным штраф за акцию с гробом у здания Минздрава в Пензе

12:28 | 02.02.2018 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление районного суда, в соответствии с которым пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин обязан выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей за организацию «похоронной акции» у здания Минздрава в Пензе 15 декабря 2017 года, когда два человека в масках с изображением главы министерства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства.

Облсуд счел законным штраф за акцию с гробом у здания Минздрава в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Таким образом, вышестоящий суд подтвердил, что оппозиционер был законно признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин, штраф должен быть оплачен в течение двух месяцев с момента вступления судебного акта в силу, однако он намерен его обжаловать.

По мнению представителя оппозиции, возложение гроба и похоронного венка к крыльцу министерства не подпадает под определение пикета, поскольку никто из участников так называемой «акции прямого действия» с плакатами и транспарантами около здания — пикетируемого объекта — не стоял.

Ранее в связи с акцией у Минздрава в Пензе в отношении Сергея Падалкина и координатора реготделения «Левого фронта» Виктора Хомца также были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», однако судом они до сих пор не рассмотрены, поскольку материалы были дважды возвращены полиции «для устранения нарушений».
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