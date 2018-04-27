В Пензе начала работу двухдневная выставка «Туризм, отдых и оздоровление» Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Более 90 экспонентов представили свои товары и услуги на первой межрегиональной двухдневной выставке «Туризм, отдых и оздоровление», которая начала свою работу в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 27 апреля.

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В их числе — туристические компании, музеи, гостиницы, санатории, производители сувенирной продукции и образовательные организации.

В фойе первого этажа посетителям предлагается ознакомиться с услугами учреждения «Пензапрофкурорт», пензенского краеведческого музея, картинной галереи и стендами других представителей региона. Кроме того, можно узнать о предложениях компаний из Самарской, Саратовской, Воронежской областей, Марий Эл и Мордовии.

На втором этаже преимущественно размещены районные экспозиции. Так, делегация Башмаковского района привезла на выставку в Пензу экспонаты музея хлеба, а представители Шемышейского рассказывают посетителям об эко-клубе «Армиево».

Право открыть выставку было предоставлено инструктору по туризму Анатолию Мордвинцеву и воспитаннику станции юных туристов Андрею Зелепугину, которые перерезали символическую красную ленту.

По словам председателя торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимира Подобеда, уже можно говорить о востребованности мероприятия, которое проводится впервые: изначально ожидалось не более 40 участников, но желающих оказалось вдвое больше.

Помимо работы экспозиции, предусмотрена деловая программа. Также состоится розыгрыш призов среди посетителей.

Церемония закрытия выставки намечена на 14.00 субботы, 28 апреля.