В Пензе около 40 человек получили государственные и региональные награды Общество

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. 38 жителей Пензенской области удостоены государственных и региональных наград, в том числе благодарностей президента России и полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе, орденов, почетных званий и знаков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония их вручения состоялась в губернаторском доме Пензы в субботу, 28 апреля.

Среди награжденных — заместители председателя Законодательного собрания региона Сергей Егоров и Владимир Полукаров, а также депутат Владимир Кириллов, которые отмечены почетными знаками «Во славу земли Пензенской».

Звание «Заслуженный работник культуры Пензенской области» присвоено главному редактору газеты «Пензенская правда», председателю реготделения Союза журналистов России Павлу Шишкину.