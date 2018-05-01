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Мэр Пензы поздравил жителей с Праздником весны и труда

10:27 | 01.05.2018 | Общество

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Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Праздником весны и труда, который отмечается во вторник, 1 мая.

Мэр Пензы поздравил жителей с Праздником весны и труда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первомай воплощает наше общее стремление к миру, благополучию и процветанию родной земли. Он наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто любит работать, двигается вперед и своими руками создает будущее», — отметил мэр.

Он поблагодарил ветеранов труда, которые вложили свои силы, знания и опыт в укрепление социально-экономического потенциала Пензы и сделали город лучше.

Также глава городской администрации выразил уверенность в том, что молодая и инициативная смена сохранит и приумножит добрые традиции, заложенные старшими поколениями. 

«Дорогие друзья! Пусть майские праздники будут наполнены радостью созидательного труда, встреч с друзьями и близкими, подарят новую жизненную энергию и хорошее настроение. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, творческого горения, опоры в семье, мира и добра вам и вашим близким!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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