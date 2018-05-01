В Пензе коммунисты отметили Первомай шествием и митингом Общество

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Члены и сторонники КПРФ по случаю Первомая прошли колонной по центру Пензы — от Фонтанной площади до здания бывшего кинотеатра «Родина», где затем состоялся праздничный митинг, посвященный Дню международной солидарности трудящихся.

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К ним присоединились комсомольцы, активисты общественных организаций «Дети войны», «Надежда России», движения «Левый фронт», а также участники молодежной монстрации и даже несколько активистов с флагами «Справедливой России».

Люди разных возрастов начали собираться на Фонтанной площади задолго до начала мероприятия. Многие из них приехали из районов области. Разворачивая красные флаги и транспаранты, собравшиеся пели советские песни под баян и поздравляли друг друга с Первомаем.

В условленное время демонстранты выстроились в колонну, во главе которой встали комсомольцы с баннером «Одно решение — сопротивление». В первых рядах также шли член президиума ЦК КПРФ, лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев, второй секретарь обкома Компартии России Владимир Симагин, секретари Олег Шаляпин и Дмитрий Филяев.

По пути коммунисты скандировали лозунги: «Мир! Труд! Май!», «Равенство и братство для всех народов!» и другие.

На митинге у бывшего кинотеатра «Родина» многие выступающие вспомнили об истории праздника, а также поделились своими мнениями о том, что он значит сегодня.

«Для нас этот праздник всегда был, есть и будет красным. Сегодня в этот солнечный день […] по всему миру рабочие выходят на площади для того, чтобы выразить свою солидарность в борьбе за лучшее будущее каждого, в борьбе за свободный труд, в борьбе за социальные гарантии», — отметил первый секретарь пензенского горкома КПРФ, директор школы №58 Дмитрий Филяев.

По его словам, в настоящее время «коммунистов нередко представляют врагами своей страны», однако это не так.

«Мы сегодня в первомайских колоннах заявляем честно и открыто: нет патриотов больше, чем коммунисты; нет людей, которые так горячо любили бы свою страну; нет людей, которые бы так желали своей стране процветания и свободы», — подчеркнул он.

Также к участникам митинга обратился координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин, который акцентировал внимание на проекте федерального закона о контрсанкциях, предусматривающем в том числе запрет на ввоз некоторых зарубежных лекарств.

«Если вы хотите ответные санкции вводить и что-то запретить, отнять у народа, запретите «Кока-Колу» тогда западную или закройте «Макдоналдс». Хотя бы для здоровья будет полезно», — сказал оппозиционер.

Он отдельно остановился на проблемах в сфере здравоохранения и на теме благосостояния россиян.

«Давайте откровенно признаем — мы с вами бедные люди. Мы не можем покупать качественные продукты. Мы ищем то, что подешевле, а это, как правило, химия, это пальмовое масло, это различные добавки и отрава», — отметил Сергей Падалкин.

В свою очередь глава фракции КПРФ в гордуме Олег Шаляпин напомнил, что большинство депутатов в Пензенской области, избранных от «Единой России», представляют интересы крупного бизнеса, а не простого народа.

В подтверждение этих слов он предложил всем желающим ознакомиться с информацией о заработках своих коллег по гордуме. В частности, коммунист привел данные, согласно которым доход депутата Сергея Лисовола и его супруги за 2017 год превысил 95 млн. рублей.

«А вы живете на 10 тыс. [рублей] пенсии и 15–20 тыс. [рублей] зарплаты», — добавил Олег Шаляпин.

Сразу несколько участников митинга упомянули об инициативе переноса стелы «Слава Героям» с Соборной площади, которая до недавнего времени называлась Советской, в район проспекта Победы.

Так, представитель «Национально-патриотических сил России» Александр Фроленков заявил, что ее «надо отстоять всем вместе».

«В этом должна проявиться наша солидарность сегодня. Если мы позволим нынешней власти снести монумент «Слава Героям», грош нам всем цена», — подчеркнул оппозиционер.

В завершение митинга слово было предоставлено Георгию Камневу. Лидер пензенских коммунистов обратил внимание на экономические проблемы, на фоне которых от чиновников все чаще звучат непопулярные среди народа предложения, в том числе о повышении пенсионного возраста и увеличении налогов.

«Вопрос один — нам нужна такая жизнь, нам нужна такая власть? Да здравствует социализм! Да здравствует власть трудового народа — самая справедливая в мире!» — подытожил он.

После окончания мероприятия коммунисты возложили цветы к монументу «Слава Героям», памятникам Борцам революции, Карлу Марксу и Владимиру Ленину.