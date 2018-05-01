EN
22:17:59 Вторник, 1 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за апрель превысило 1,1 млн.

19:31 | 01.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Популярный сервис статистики Google Analytics за апрель 2018 года зафиксировал около 173 тыс. посетителей и более 1 млн. 103 тыс. просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews».

Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за апрель превысило 1,1 млн.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего с начала года новостной интернет-ресурс Пензы посетили свыше 600 тыс. пользователей, которые просмотрели его страницы более 4,3 млн. раз.

Средняя длительность пребывания на сайте в апреле, как и в целом за минувший месяц и весь 2017 год, составила свыше 5 минут.

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал почти идентичные Google Analytics данные. Так, за второй весенний месяц количество посетителей составило более 177 тыс., просмотров — свыше 1,15 млн.

При этом показатель средней продолжительности визита вновь оказался больше, чем у Google Analytics — свыше 8 минут.

Согласно данным еще одного измерителя сетевой аудитории — Liveinternet, количество посетителей сайта ИА «PenzaNews» в апреле 2018 года составило почти 177 тыс., просмотров — около 1,14 млн.

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе более четырех минут.

Читайте также

«PenzaNews» — самое цитируемое СМИ Пензы по версии «Яндекса»

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Заречного лишилась денег, пытаясь вернуть документы супруга Специалисты «Т Плюс» не проводили работы на улице Куйбышева в Пензе — пресс-служба
В Оленевке около храма заложен фруктовый сад В Пензе для посетителей выставки Зорикто Доржиева проведут бесплатную экскурсию
Пензенская «Империя» вышла в финал Кубка России по регби-7 Троих жителей Иссы будут судить за кражи
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама