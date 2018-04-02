EN
13:34:42 Понедельник, 2 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за март составило более 1,1 млн.

09:00 | 02.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Свыше 176 тыс. интернет-пользователей посетили в марте 2018 года сайт независимого информационного агентства «PenzaNews», просмотрев его страницы в общей сложности более 1 млн. 116 тыс. раз. Такие данные зафиксировал популярный сервис статистики Google Analytics.

Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за март составило более 1,1 млн.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Впервые миллионную отметку по просмотрам новостной интернет-ресурс Пензы преодолел в марте 2017 года и с того времени по итогам каждого календарного месяца не опускался ниже этого показателя.

Средняя длительность пребывания на сайте в марте, как и в целом за минувший месяц и весь 2017 год, составила более 5 минут.

По мнению ряда медиаэкспертов, все это говорит о наличии стабильного интереса аудитории к новостям и другим материалам, которые ежедневно создают журналисты «PenzaNews».

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал почти идентичные Google Analytics данные. Так, за первый весенний месяц 2018 года количество посетителей составило около 179 тыс., просмотров — более 1,13 млн.

При этом показатель средней продолжительности визита вновь оказался больше, чем у Google Analytics — свыше 8 минут.

Согласно данным еще одного измерителя сетевой аудитории — Liveinternet, количество посетителей сайта ИА «PenzaNews» в марте 2018 года составило почти 177 тыс., просмотров — более 1,1 млн.

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 4 с половиной минут.

Читайте также

«PenzaNews» — самое цитируемое СМИ Пензы по версии «Яндекса»

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе петербуржец приговорен к 8 годам колонии за попытку сбыть 23 кг наркотиков В Пензе сотрудника колонии будут судить за мелкое взяточничество
В пензенском зоопарке показали верблюжонка, родившегося месяц назад Наталья Афремова из Пензы завоевала «серебро» на первом этапе Кубка мира по велоспорту-ВМХ
В Пензенской области объявлен конкурс на лучшее произведение о деятельности ФСБ Житель Пензы проведет в колонии три года за смерть пассажирки в ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама