Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за март составило более 1,1 млн. Общество

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Свыше 176 тыс. интернет-пользователей посетили в марте 2018 года сайт независимого информационного агентства «PenzaNews», просмотрев его страницы в общей сложности более 1 млн. 116 тыс. раз. Такие данные зафиксировал популярный сервис статистики Google Analytics.

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Впервые миллионную отметку по просмотрам новостной интернет-ресурс Пензы преодолел в марте 2017 года и с того времени по итогам каждого календарного месяца не опускался ниже этого показателя.

Средняя длительность пребывания на сайте в марте, как и в целом за минувший месяц и весь 2017 год, составила более 5 минут.

По мнению ряда медиаэкспертов, все это говорит о наличии стабильного интереса аудитории к новостям и другим материалам, которые ежедневно создают журналисты «PenzaNews».

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал почти идентичные Google Analytics данные. Так, за первый весенний месяц 2018 года количество посетителей составило около 179 тыс., просмотров — более 1,13 млн.

При этом показатель средней продолжительности визита вновь оказался больше, чем у Google Analytics — свыше 8 минут.

Согласно данным еще одного измерителя сетевой аудитории — Liveinternet, количество посетителей сайта ИА «PenzaNews» в марте 2018 года составило почти 177 тыс., просмотров — более 1,1 млн.

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 4 с половиной минут.

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«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.