Иван Белозерцев поздравил пензенских работников связи с Днем радио Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио, который отмечается в понедельник, 7 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают те, кто плодотворно работает в сфере телекоммуникаций и средств массовой информации, активно разрабатывает и широко внедряет в практику современные средства связи. Ваш добросовестный труд, накопленный опыт, целеустремленность и энергия служат надежным залогом существования развитой информационной среды», — отметил глава региона.

Он добавил, что мобильная связь, спутниковое телевидение, интернет, инновационные цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни и способствуют дальнейшему повышению ее качества.

«Искренние слова признательности и благодарности — славным ветеранам за достойный вклад, который вы внесли в развитие отрасли. Прекрасно, что добрые традиции предшественников бережно сохраняет и приумножает молодое поколение. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.