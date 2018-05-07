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Иван Белозерцев поздравил пензенских работников связи с Днем радио

08:48 | 07.05.2018 | Общество

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Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио, который отмечается в понедельник, 7 мая.

Иван Белозерцев поздравил пензенских работников связи с Днем радио. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают те, кто плодотворно работает в сфере телекоммуникаций и средств массовой информации, активно разрабатывает и широко внедряет в практику современные средства связи. Ваш добросовестный труд, накопленный опыт, целеустремленность и энергия служат надежным залогом существования развитой информационной среды», — отметил глава региона.

Он добавил, что мобильная связь, спутниковое телевидение, интернет, инновационные цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни и способствуют дальнейшему повышению ее качества.

«Искренние слова признательности и благодарности — славным ветеранам за достойный вклад, который вы внесли в развитие отрасли. Прекрасно, что добрые традиции предшественников бережно сохраняет и приумножает молодое поколение. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

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