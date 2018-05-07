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Выставку ретромашин в Пензе посвятили памяти Виктора Лазуткина

13:16 | 07.05.2018 | Общество

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Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Выставка ретроавтомобилей, приуроченная ко Дню Победы и посвященная памяти почетного гражданина региона Виктора Лазуткина, организована на базе Пензенского государственного университета в понедельник, 7 мая.

Выставку ретромашин в Пензе посвятили памяти Виктора Лазуткина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы уже второй раз проводим эту выставку и пришли к твердому убеждению, что она нужна, она полезна, она интересна. Демонстрируя старые автомобили, мы хотим окунуться вместе с вами в историю автомобилестроения — как отечественного, так и зарубежного», — отметил ректор ПГУ Александр Гуляков, обращаясь к собравшимся.

Он обратил внимание на то, что в структуре вуза есть факультет машиностроения и транспорта, студентам которого мероприятие должно быть особенно интересно.

«Здесь представлены образцы отечественного производства различных марок, модификаций, возрастов», — пояснил Александр Гуляков, уточнив, что на выставке можно увидеть экспонаты из Пензенской, Саратовской областей, Мордовии и Москвы.

Ректор также напомнил о прошлогодней идее прокатить лучших студентов университета на ретроавтомобилях и пообещал, что в течение дня это обещание будет выполнено и они проедут по территории ПГУ.

«А если понравится, то и по городу поедем», — добавил он.

В свою очередь директор ООО «СтройСпецБетон», депутат Законодательного собрания Пензенской области Юлия Лазуткина поблагодарила Александра Гулякова за то, что представители вуза хранят память об ее отце и его любимом деле.

«В свое время он начал это как хобби — с одной машины, с таким энтузиазмом и радостью занимался этим. [...] Потом это число достигло семи — по количеству внуков», — отметила она.

Юлия Лазуткина добавила, что каждый из внуков получил от ее отца по ретромашине в подарок.

После окончания церемонии открытия посетители получили возможность рассмотреть автомобили и сделать фотографии на память.

В числе первых экспонаты осмотрел бывший начальник управления МВД России по Пензенской области Юрий Рузляев, посетивший мероприятие в качестве гостя.

Выставка будет работать в ПГУ до 17.00.

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