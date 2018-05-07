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«ПНВ» сообщило о возбуждении дел в отношении задержанных участников шествия в Пензе 5 мая

20:31 | 07.05.2018 | Общество

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Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Молодежная организация левого толка «Поколение нового времени» сообщила о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении нескольких человек, задержанных полицией 5 мая в Пензе, за участие в уличном шествии.

«ПНВ» сообщило о возбуждении дел в отношении задержанных участников шествия в Пензе 5 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в группе «ПНВ» в соцсети «ВКонтакте», среди них — корреспондент газеты «Новая альтернатива» Павел Барабанщиков, который фотографировал протестное мероприятие.

Точное число лиц, в отношении которых возбуждены дела, не уточняется, однако, по данным активистов, сотрудники полиции 5 мая задержали в Пензе не менее девяти человек, принимавших участие в шествии в центре города.

В день проведения публичного мероприятия очевидицы сообщили ИА «PenzaNews» как минимум о шести манифестантах, которых сотрудники полиции после выкриков «Он нам не царь» и «Россия будет свободной» увели с улицы.

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По информации «ПНВ», на лидера молодежной организации Ивана Финогеева, который был задержан первым, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Бывшему активисту движения «Левый фронт» Альберту Герасимову, которого в наручниках полицейские вчетвером несли по центру Пензы на глазах у десятков горожан, Ленинский районный суд вечером 5 мая назначил два административных штрафа в размере 500 и 10 тыс. рублей. Один — за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, второй — за участие в несанкционированном шествии.

По имеющейся информации, Альберт Герасимов намерен обжаловать вынесенные постановления.

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