Полиция не раскрывает данные о числе задержанных на акции 5 мая в Пензе Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Пресс-служба управления МВД России по Пензенской области не смогла предоставить ИА «PenzaNews» данные о количестве задержанных в ходе уличного шествия в центре Пензы 5 мая.

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Корреспондент агентства в тот же день запросил в ведомстве официальный комментарий, в котором содержалась бы информация об общем числе участников протестного мероприятия, задержанных и о том, являлась ли прошедшая акция, по мнению силовиков, согласованной с властями или нет.

Как пояснила ИА «PenzaNews» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Ольга Евдокимова, сведения о событиях на улице Московской и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского «нужно выяснять», на что, по ее словам, может уйти «не один час».

В день проведения публичного мероприятия добиться от пресс-службы запрашиваемых данных так и не удалось.

При этом в других регионах полиция продемонстрировала большую открытость. Так, пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве 5 мая с небольшими интервалами распространила три сообщения о несогласованном публичном мероприятии в столице, в которых говорилось о примерно 1,5 тыс. участников и задержании около 300 человек, в том числе оппозиционера Алексея Навального и экс-главы его московского штаба Николая Ляскина.

Позиция пензенского УМВД не изменилась и спустя два дня после акции протеста: 7 мая Ольга Евдокимова сообщила ИА «PenzaNews», что у нее по-прежнему нет информации о субботних событиях.

В частности, она вновь не смогла сказать, сколько человек были задержаны полицией, на каком основании и к какой ответственности они привлечены.

«У меня нет такой информации, к сожалению», — сказала собеседница агентства в ответ на соответствующий вопрос.

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В связи со сложившейся ситуацией ИА «PenzaNews» на основании закона «О СМИ» направило в УМВД редакционный запрос в письменном виде в надежде получить официальные данные о состоявшейся на прошлой неделе акции и ее последствиях.

5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина — в России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным акции протеста под лозунгом «Он нам не царь».

Во многих городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они не были согласованы с властями.

В итоге полиция, по данным СМИ, задержала в общей сложности 1 тыс. 600 человек, причем более 700 из них в столице.

В течение дня информация о задержаниях протестующих поступала из Челябинска, Якутска, Тольятти, Самары, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Новокузнецка, Барнаула, Калуги и других городов.