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В Мордовии планируют наградить рыбаков, спасших четверых жителей Пензенской области

10:20 | 08.05.2018 | Общество

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Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Вопрос о представлении к награде рыбаков Виктора Чемарина и Алексея Нуштайкина, которые спасли четверых жителей Пензенской области, в том числе одного ребенка, решается в Мордовии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

В Мордовии планируют наградить рыбаков, спасших четверых жителей Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что моторная лодка с четырьмя людьми перевернулась на Суре недалеко от села Сабаево Кочкуровского района Мордовии 17 апреля в разгар половодья.

«Первыми это заметили рыбаки, мимо которых и проплывало данное плавсредство. Мужчины уже собирались домой, но услышали, что мотор заглох и лодка остановилась, будто бы столкнулась с чем-то. Следом с места происшествия послышался детский голос. Рыбаки не задумываясь быстро поплыли к месту происшествия на своих лодках для оказания помощи. Вскоре они обнаружили, что все пассажиры оказались в воде и были уже практически бессильны», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что, достав всех четверых из ледяной воды, рыбаки оказали им первую помощь, согрели и вызвали скорую.

«Спасенными оказались трое мужчин и 10-летний ребенок — сын одного из них. Все они проживают в Пензенской области — двое в Пензе, другие в поселках Сура и Ночка. На реку они отправились для рыбалки, и их лодка зацепилась за дерево. Их спасли жители села Сабаево Кочкуровского района Виктор Чемарин и Алексей Нуштайкин», — добавили в ГУ МЧС России по Мордовии.

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