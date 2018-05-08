Учащимся новой школы на Шуисте предложат ухаживать за воинским мемориалом Общество

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что учащиеся школы, строительство которой ведется в микрорайоне Шуист, в будущем могут ухаживать за мемориалом в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей, который был благоустроен в преддверии 73-й годовщины Великой Победы.

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«Новая школа на Шуисте предполагает в перспективе комплекс школьный, в который войдут 66-я и 10-я школы», — сообщил он журналистам в рамках церемонии открытия обновленного мемориала неподалеку от трассы М5 «Урал» во вторник, 8 мая.

Глава администрации города не исключил, что затем в комплекс войдут и дошкольные учреждения.

«Мы не видим сейчас другой такой территории в этом микрорайоне, кроме вот этой, за которой бы они [дети] ухаживали, облагораживали, развивали и патриотически воспитывались», — сказал Виктор Кувайцев.