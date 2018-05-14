В Пензе на Олимпийской аллее посадили именные деревья Общество

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники пензенской мебельной компании «Лазурит» вместе со своими семьями посадили именные деревья на Олимпийской аллее.

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У каждого саженца была установлена табличка, благодаря которой отдыхающие здесь пензенцы могут узнать, кто именно внес вклад в благоустройство зеленой зоны.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, данная акция проведена совместно с центральным парком культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, в ведении которого находится аллея. Для ее юных участников были организованы игры и викторины, которые помогли создать праздничное настроение.

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Масштабные работы по благоустройству Олимпийской аллеи Пензы начались еще в 2016 году. На эти цели были направлены средства субсидии в размере 20 млн. рублей.

Территорию очистили от сухостоя и аварийных деревьев, появились новые скамейки и урны, рабочие обустроили новые пешеходные дорожки, обновили галерею спортивной славы. Также были созданы дополнительные парковочные места поблизости.

В 2017 году работы по благоустройству стартовали в сквере через дорогу от Олимпийской аллеи.