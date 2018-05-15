Олег Викулов ушел в отпуск после инцидента с флагом «Левого фронта» Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов, на которого активисты «Левого фронта» написали два заявления в полицию из-за инцидента с флагом движения во время торжеств по случаю Дня Победы, ушел в отпуск.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. начальника отдела Марина Насонова, чиновник будет отдыхать до конца месяца, а первым днем его отпуска стало 10 мая.

С этого же числа, по словам Марины Насоновой, исполнение обязанностей руководителя возложено на нее, поскольку новый замначальника Лариса Дровнина еще не успела полностью войти в курс дела, а другой заместитель Лилия Корабельщикова находится в декрете.

«Лариса Юрьевна [Дровнина] только приступила к обязанностям», — сказала собеседница агентства.

На вопрос о том, вернул ли Олег Викулов флаг «Левого фронта», отобранный у участницы праздничных мероприятий 9 мая, Марина Насонова ответила, что не в курсе этой ситуации.

Дозвониться до самого чиновника, в том числе по номеру мобильного телефона, с целью получения комментария корреспонденту ИА «PenzaNews» не удалось, хотя попытки предпринимались неоднократно в течение нескольких дней.

В свою очередь координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин, которому Олег Викулов намеревался вернуть имущество движения, сообщил, что по прошествии недели этого так и не произошло.

Собеседник агентства пояснил, что его заявление на чиновника передано в отдел полиции №1 по городу Пензе, и предположил, что флаг теперь является вещественным доказательством.

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9 мая член исполкома реготделения «Левого фронта» Юлия Аленкина сообщила, что во время торжеств по случаю Дня Победы в Пензе начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов отобрал у нее флаг движения, пообещав отдать его координатору в Поволжье Сергею Падалкину.

До настоящего времени чиновник этого так и не сделал.

На следующий день после инцидента Сергей Падалкин подал в полицию заявление с просьбой привлечь Олега Викулова к ответственности по ст. 161 УК РФ «Грабеж», а также направил обращение на имя мэра Виктора Кувайцева, попросив уволить чиновника с занимаемой должности.

Вслед за ним Юлия Аленкина написала в полицию заявление с просьбой провести проверку в отношении Олега Викулова и привлечь его к ответственности.