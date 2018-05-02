75% респондентов отрицательно относятся к идее переноса стелы «Слава Героям» Общество

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. 75% респондентов отрицательно относятся к идее переноса стелы «Слава Героям» с Соборной площади Пензы, которая до недавнего времени называлась Советской, в район проспекта Победы — в сквер «Журавли». Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 21 апреля по 1 мая 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Положительно инициативу, которая впервые была публично озвучена губернатором Иваном Белозерцевым в октябре 2017 года, оценили лишь 19,2% проголосовавших (96 пользователей).

Затруднились с ответом 5,8% респондентов (29 пользователей).

Ранее свой онлайн-опрос на тему переноса стелы «Слава Героям» по поручению мэра Пензы Виктора Кувайцева пыталась провести администрация города, чтобы выяснить мнение общественности и учесть его при принятии окончательного решения.

Голосование на сайте мэрии стартовало 16 апреля. Планировалось, что оно продолжится до 1 мая. Однако уже 20 апреля опрос был завершен досрочно из-за попыток некоторых пользователей повлиять на итоги голосования.

При этом за какой именно вариант ответа на вопрос «Считаете ли Вы уместным перенос стелы «Слава Героям» с Соборной площади на территорию в районе монумента воинской и трудовой славы (сквер «Журавли»)?» осуществлялись накрутки — «да», «нет», «не знаю», в мэрии Пензы не сообщили. Ознакомиться с результатами нет возможности: опрос удален из соответствующего раздела.

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Вместе с тем вечером 20 апреля на «11 канале» вышел сюжет, где были озвучены предварительные итоги голосования, согласно которым 2 тыс. 769 пользователей высказались против идеи переноса монумента, 1 тыс. 714 поддержали ее, а еще 32 участника опроса не смогли определиться с позицией на эту тему.

В конце апреля семь человек, среди которых участники Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных сил и почетные граждане Пензы, выступили с открытым обращением к губернатору Ивану Белозерцеву и мэру Виктору Кувайцеву с просьбой не переносить с Соборной площади в сквер «Журавли» стелу «Слава Героям». По их мнению, монументы должны стоять там, где их изначально установили.

Кроме того, против переноса стелы выступают представители ряда политических партий, общественных движений и организаций левого толка, а также некоторые чиновники, депутаты, предприниматели, журналисты и гражданские активисты.