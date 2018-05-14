Пресс-служба УМВД вновь не сообщила о количестве задержанных в ходе шествия в Пензе 5 мая Общество

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Пресс-служба управления МВД России по Пензенской области вновь не сообщила о количестве участников уличного шествия в Пензе 5 мая, числе задержанных и применении к ним спецсредств, проигнорировав целый перечень вопросов, содержавшихся в официальном редакционном запросе ИА «PenzaNews».

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Он был направлен в ведомство после того, как начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Евдокимова не смогла по телефону ответить корреспонденту агентства на аналогичные вопросы дважды — ни в день проведения протестной акции, ни спустя двое суток — 7 мая.

Вместе с тем в ответе на редакционный запрос за подписью Ольги Евдокимовой указано, что «в отношении лиц, допустивших нарушения федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», были приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Какие именно «были приняты меры», не уточняется, однако, например, на кадрах, снятых очевидицами в тот день, отчетливо видно, как на глазах у десятков горожан, в том числе детей, участвовавших в культурно-массовых мероприятиях, полицейские вчетвером несли по центру Пензы закованного в наручники бывшего активиста движения «Левый фронт» Альберта Герасимова.

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Первоначально сообщалось как минимум о шести манифестантах, которых сотрудники полиции 5 мая после выкриков «Он нам не царь» и «Россия будет свободной» увели с улицы.

Позже молодежная организация «Поколение нового времени», руководитель которой Иван Финогеев подавал уведомление о проведении акции и счел ее согласованной с властями, поскольку те не предоставили в установленный законом срок предложений по альтернативному месту, распространила в сети сведения о не менее девяти задержанных.

«[...] По информации, которой располагает УМВД России по Пензенской области, молодежная организация не получила согласование на проведение шествия и митинга на заявленной площадке в связи с проведением там ранее согласованных культурно-массовых мероприятий, о чем под роспись был уведомлен организатор. При этом для проведения общественно-политических мероприятий городской администрацией была предложена альтернативная площадка», — говорится в ответе за подписью Ольги Евдокимовой.

«Сотрудники полиции оказывали содействие организаторам согласованных культурных мероприятий в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности граждан в местах их проведения», — добавляется в тексте.

5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина — в России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным акции протеста под лозунгом «Он нам не царь».

Во многих городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они не были согласованы с властями.

В итоге полиция, по данным СМИ, задержала в общей сложности 1 тыс. 600 человек, причем более 700 из них в столице.

В течение дня информация о задержаниях протестующих поступала из Челябинска, Якутска, Тольятти, Самары, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Новокузнецка, Барнаула, Калуги и других городов.