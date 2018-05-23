Финогееву назначен штраф за нарушение порядка организации уличного шествия в Пензе 5 мая Общество

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал руководителя молодежной организации левого толка «Поколение нового времени» («ПНВ») Ивана Финогеева, который подавал уведомление о проведении акции в центре города 5 мая и счел ее согласованной с властями, поскольку те не предоставили в установленный законом срок предложений по альтернативному месту, виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначил ему штраф в размере 10 тыс. рублей.

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Во время судебного заседания, состоявшегося накануне, было показано несколько видеозаписей, сделанных в ходе уличного шествия в Пензе 5 мая, в том числе фрагменты задержания сотрудниками полиции Ивана Финогеева, когда тот спускался от ТЦ «Высшая лига» вниз по улице Московской после беседы с начальником отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олегом Викуловым и заместителем начальника городского УМВД Андреем Гаврюшиным.

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Первоначально руководителю «ПНВ» вменялась организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), однако судья Наталья Макарычева, рассматривавшая дело, сочла квалификацию описанных полицией действий Ивана Финогеева неправильной.

Ожидается, что постановление будет обжаловано после получения его копии.

«Вместе с моим представителем мы проанализируем выводы суда относительно событий 5 мая и причины переквалификации правонарушения, после чего в установленный законом срок обратимся с апелляционной жалобой в вышестоящий суд», — цитирует Ивана Финогеева пресс-служба «ПНВ».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени представители правоохранительных органов не озвучили в СМИ официальную информацию о точном числе граждан, задержанных в ходе уличного шествия в Пензе 5 мая.

По имеющимся сведениям, их не менее девяти. В отношении некоторых из них уже прошли суды. Так, гражданскому активисту Альберту Герасимову 5 мая было назначено два штрафа. 18 мая националист Александр Шипанов получил 5 суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Поданная им апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. При рассмотрении еще одного протокола — по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП — суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Александра Шипанова состава правонарушения.