Владелица квартиры в Пензе, где произошел взрыв, планировала заменить газовый шланг Общество

Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Владелица квартиры в доме №27 на улице Крупской в Пензе, где накануне произошел взрыв, Ирина Савалина планировала поменять газовый шланг, который незадолго до ЧП вызвал претензии специалиста. Об этом она сообщила ИА «PenzaNews».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, не так давно проверку проводила сотрудница газовой службы, которая сказала, что гарантия на шланг закончилась в 2012 году, в связи с чем его нужно заменить.

«Я в понедельник планировала знакомого газовика вызывать. […] Но теперь получилось вот так, и что делать, я не знаю», — сказала собеседница агентства.

Ирина Савалина отметила, что 10 июня в квартире пахло газом, хотя она выключила плиту после приготовления пищи.

Она пояснила, что уезжала навестить племянницу в загородном детском лагере, но не догадалась перекрыть кран на газовой трубе.

Владелица квартиры добавила, что некоторые соседи в связи со случившимся настроены по отношению к ней негативно и винят ее в произошедшем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

Жильцы дома вызвали специалиста АО «Метан», когда почувствовали запах газа на лестничной клетке. По предварительным данным, взрыв произошел, когда специалист был на пороге квартиры, то есть до начала работ.

С травмами мужчина был госпитализирован. Он прооперирован, состояние пациента оценивается как стабильное.

Пострадавших среди жильцов нет, они были экстренно эвакуированы. Людям пришлось переночевать у родных и знакомых или в пункте временного размещения.

В угловой квартире, где произошел взрыв, выбиты стекла, частично разрушены перегородки. Повреждены соседние квартиры.

В связи с ЧП в Пензе введен режим повышенной готовности. Намечен план по ремонту здания.