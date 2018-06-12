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К реконструкции площади Ленина в Пензе приступят в ближайшие дни — Иван Белозерцев

12:26 | 12.06.2018 | Общество

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Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Начало работ по реконструкции площади Ленина в Пензе запланировано на ближайшие дни. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

К реконструкции площади Ленина в Пензе приступят в ближайшие дни — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы выделили дополнительно 60 млн. рублей на площадь Ленина», — отметил он, обращаясь к собравшимся в ходе массового мероприятия на улице Пушкина в Пензе, посвященного Дню России и Дню города.

Иван Белозерцев отметил, что это в совокупности с другими работами, запланированными на 2018 год, станет подарком на 355-летие Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», асфальт был снят на площади Ленина в Пензе еще в начале лета 2017 года.

Изначально губернатор Иван Белозерцев предложил использовать при благоустройстве территории цветную асфальтобетонную смесь. Однако вскоре было объявлено о решении закупить тротуарную плитку.

В июне глава региона сказал, что не исключает возможности обращения в банк за кредитом для укладки тротуарной плитки на площади, поскольку денежных средств на это в бюджете не хватает.

В результате территория напротив здания правительства Пензенской области так и не была отремонтирована. Несмотря на это, площадь Ленина было решено сделать в Пензе центральным местом новогодних гуляний.

Проектная документация на капитальный ремонт площади имени В.И. Ленина разработана индивидуальным предпринимателем Александром Бреусовым в соответствии с концепцией благоустройства общественных пространств Пензы, согласованной КБ «Стрелка».

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