Иван Белозерцев возмущен затянувшимися сроками начала реконструкции площади Ленина Общество

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике деятельность администрации Пензы в связи с затянувшимися сроками начала реконструкции площади имени В.И. Ленина.

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«Я хочу обратить внимание администрации города: такие деньги каждый год выделяю на областной центр — вы неоправданно затягиваете с проведением торгов, […] все я вас «в спину толкаю», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 18 июня.

Глава региона потребовал проанализировать работу ответственных лиц и сделать соответствующие выводы.

«Не справляется — человек должен уйти в сторону. Должны работать люди, которые сегодня готовы выполнить эту задачу», — отметил Иван Белозерцев.

В свою очередь вице-мэр Пензы Сергей Волков, который временно исполняет обязанности главы администрации города, сообщил, что подрядная организация готова приступить к работам.

«У нас было совещание в пятницу, мы встречались с подрядчиком [ООО «Техстрой»], который выиграл конкурс. Они из Казани [компания зарегистрирована в Москве, почтовый адрес находится в Казани], имеют опыт работы. С сегодняшнего дня начинают перекрытие площади», — пояснил он.

Отвечая на вопрос об обеспеченности подрядчика материалами, Сергей Волков сначала сказал, что они «у них есть», а затем уточнил, что представители компании «знают, где взять» их.

«Как они объяснили, с началом летнего сезона может возникнуть определенный дефицит гранита, но этот вопрос у нас на контроле», — добавил чиновник.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», асфальт был снят на площади Ленина в Пензе еще в начале лета 2017 года.

Изначально губернатор Иван Белозерцев предложил использовать при благоустройстве территории цветную асфальтобетонную смесь. Однако вскоре было объявлено о решении закупить тротуарную плитку.

В июне глава региона сказал, что не исключает возможности обращения в банк за кредитом для укладки тротуарной плитки на площади, поскольку денежных средств на это в бюджете не хватает.

В результате территория напротив здания правительства Пензенской области так и не была отремонтирована.

Весной 2018 года управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству площади имени В.И. Ленина. Проектная документация для этого проекта была разработана индивидуальным предпринимателем Александром Бреусовым в соответствии с концепцией благоустройства общественных пространств Пензы, согласованной КБ «Стрелка».

На аукцион поступила лишь одна заявка — от ООО «Техстрой». Контракт с компанией будет заключен по начальной (максимальной) цене — 78 млн. 580 тыс. 90 рублей. Согласно документации, финансирование работ будет осуществляться из бюджета Пензы.

Дата завершения работ по контракту — 1 декабря 2018 года.