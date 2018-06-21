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В ЦПКиО Заречного демонтированы «Веселые горки»

12:13 | 21.06.2018 | Общество

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Заречный, 21 июня 2018. PenzaNews. Аттракцион «Веселые горки», который не работал на протяжении нескольких лет, демонтирован в центральном парке культуры и отдыха Заречного Пензенской области.

В ЦПКиО Заречного демонтированы «Веселые горки»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В последнее время металлические элементы выглядели неприглядно — на них виднелась ржавчина, а краска во многих местах облетела или потускнела.

По данным газеты «Заречье сегодня», устанавливать новый аттракцион на этом месте в ближайшее время не планируется.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2018 года была разработана концепция развития центрального парка культуры и отдыха «Заречье». Она базируется на нескольких принципах, в числе которых свободный доступ для всех групп населения, включая маломобильные, экологичность, многофункциональность и всесезонность.

Ожидается, что территория ЦПКиО будет разбита на несколько зон — для спокойного и активного отдыха, для проведения культмассовых мероприятий и другие.

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