В ЦПКиО Заречного демонтированы «Веселые горки»
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Заречный, 21 июня 2018. PenzaNews. Аттракцион «Веселые горки», который не работал на протяжении нескольких лет, демонтирован в центральном парке культуры и отдыха Заречного Пензенской области.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В последнее время металлические элементы выглядели неприглядно — на них виднелась ржавчина, а краска во многих местах облетела или потускнела.
По данным газеты «Заречье сегодня», устанавливать новый аттракцион на этом месте в ближайшее время не планируется.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2018 года была разработана концепция развития центрального парка культуры и отдыха «Заречье». Она базируется на нескольких принципах, в числе которых свободный доступ для всех групп населения, включая маломобильные, экологичность, многофункциональность и всесезонность.
Ожидается, что территория ЦПКиО будет разбита на несколько зон — для спокойного и активного отдыха, для проведения культмассовых мероприятий и другие.