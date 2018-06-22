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Жительница Пензенской области отработает 100 часов за неуплату алиментов

09:25 | 22.06.2018 | Общество

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Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов назначено жительнице Земетчинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Жительница Пензенской области отработает 100 часов за неуплату алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина была обязана выплачивать на содержание своих несовершеннолетних детей треть всех видов заработка ежемесячно вплоть до их совершеннолетия», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она отметила, что выполнять эту обязанность мать не спешила, из-за чего в отношении нее был составлен протокол.

«Во время заседания суда гражданка свою вину осознала, обещала устроиться на работу и погасить задолженность», — пояснила собеседница агентства.

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