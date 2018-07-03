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Арестован участник митинга против пенсионной реформы в Пензе

14:11 | 03.07.2018 | Общество

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Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде пяти суток административного ареста назначено пресс-секретарю молодежной организации левого толка «Поколение нового времени» («ПНВ») Владимиру Речкалову, который был задержан в Пензе 1 июля после митинга против повышения пенсионного возраста и на следующий день признан судом виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Арестован участник митинга против пенсионной реформы в Пензе

Фото: пресс-служба «ПНВ»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «ПНВ», основанием для этого стали события, произошедшие 5 мая.

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«Поводом для привлечения Владимира Речкалова к ответственности послужило то, что он вместе с другими пришедшими 5 мая к зданию УМВД по Пензе в целях поддержки задержанных граждан в ходе прогулки по улице Московской перекрыл проезд служебному транспорту полиции, якобы встав перед капотом автомашины», — пояснили в организации.

В пресс-службе отметили, что на решение судьи Железнодорожного районного суда Пензы Людмилы Деминой будет подана апелляционная жалоба: если она останется без удовлетворения, Владимир Речкалов выйдет из спецприемника в поселке Лесном в предстоящую пятницу, 6 июля.

В «ПНВ» добавили, что ранее аналогичные наказания в связи с акцией протеста 5 мая были назначены еще двоим пензенским активистам — Александр Шипанов получил пять суток ареста, а Андрей Ломакин — четверо.

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